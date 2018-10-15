Италия: птица испортила пометом картину художника XVII века

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: птица испортила пометом картину художника XVII века

В Милане птица испортила пометом картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббьяти.

Реставрация полотна обошлась властям в четыре тысячи евро, передает газета Corriere della Sera со ссылкой на распоряжение мэрии города.

Инцидент произошел еще летом, во время сильной жары. Птица, предположительно, попала в зал через открытое окно и повредила картину, на которой изображен Давид с головой Голиафа. Это полотно украшает Зал часов в миланском палаццо Марино и является частью коллекции замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско).

По данным мэрии, птица испортила около трех четвертей поверхности холста и верхнюю часть драгоценной рамы, обработанной позолотой. Картине потребовалось немедленное восстановление, поскольку органический материал обладает «крайне разъедающим эффектом».

К октябрю картине вернули первозданный вид и повесили ее на место.

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