Италия: Пушкинский музей представит выставку в Венеции

Выставка пойдет с 10 мая по 10 сентября 2019 в Венеции, в церкви Сан-Фантин

Кураторы – Марина Лошак и Ольга Шишко.

Экспозиция, созданная вместе со Stella Art Foundation, посвящена 500-летию со дня рождения великого венецианского художника Якопо Тинторетто. Проект заявлен для участия в параллельной программе 58-й Венецианской биеннале современного искусства, пишет euromag.ru.

В церкви Сан-Фантин будут показаны работы современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла и !Mediengruppe Bitnik. Инсталляции заполнят все пространство церкви и вовлекут зрителя в особую атмосферу.

На выставке будет представлено полотно самого Тинторетто, а также работа одного из его последователей – художника-модерниста Эмилио Ведова.