Италия: Пушкинский музей представит выставку в Венеции
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставку «В конце прибывает начало…».
Выставка пойдет с 10 мая по 10 сентября 2019 в Венеции, в церкви Сан-Фантин
Кураторы – Марина Лошак и Ольга Шишко.
Экспозиция, созданная вместе со Stella Art Foundation, посвящена 500-летию со дня рождения великого венецианского художника Якопо Тинторетто. Проект заявлен для участия в параллельной программе 58-й Венецианской биеннале современного искусства, пишет euromag.ru.
В церкви Сан-Фантин будут показаны работы современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла и !Mediengruppe Bitnik. Инсталляции заполнят все пространство церкви и вовлекут зрителя в особую атмосферу.
На выставке будет представлено полотно самого Тинторетто, а также работа одного из его последователей – художника-модерниста Эмилио Ведова.
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