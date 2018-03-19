Италия: пятеро педагогов под судом за плохое обращение с детьми

Так, одна из учительниц в гневе схватила ребенка за шею, другая ткнула малыша лицом в парту, третья и четвертая кричали и допускали оскорбительные слова. Кадры записи показали, что дети находились в обстановке постоянного террора и страха, пишет napoli1.com.

Под судом находятся четверо преподавателей и бывший директор школы, который сейчас на пенсии.

Однако он привлечен к суду за то, что, несмотря на многочисленные жалобы родителей, не принял никаких мер.