Италия: пятьсот мигрантов вышли на демонстрацию протеста
Около 500 человек вышли на демонстрацию в память о молодом малийце, убитом на днях в Калабрии, и против слов министра внутренних дел Маттео Сальвини о мигрантах.
Собравшиеся на площади Берлингуэра в Неаполе мигранты и итальянцы скандировали нелицеприятные обращения в адрес политика, несли транспаранты и плакаты с требованиями остановить террор против мигрантов, призывами остановить расизм, пишет napoli1.com.
Ибрагим Кулибали, президент ассоциации «Mandé», которая занимается вопросами мигрантов и их интеграцией на юге Италии, сказал, что не существует расизма, но есть невежество, и Сальвини его выразитель.
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