Италия: пятьсот мигрантов вышли на демонстрацию протеста

Собравшиеся на площади Берлингуэра в Неаполе мигранты и итальянцы скандировали нелицеприятные обращения в адрес политика, несли транспаранты и плакаты с требованиями остановить террор против мигрантов, призывами остановить расизм, пишет napoli1.com.

Ибрагим Кулибали, президент ассоциации «Mandé», которая занимается вопросами мигрантов и их интеграцией на юге Италии, сказал, что не существует расизма, но есть невежество, и Сальвини его выразитель.