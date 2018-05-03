Италия: Ravello Festival 2018

30 июня открывается очередной, уже 66-й, ежегодный фестиваль музыки в Равелло провинции Салерно. Он продлится до 25 августа, наполнив лето Костьеры волшебным очарованием нот, которые зазвучат голосами выдающихся исполнителей - певцов и музыкантов со всего мира, а также воплотятся в хореографии танцевальных коллективов, пишет napoli1.com.

26 вечеров запланированы в программе фестиваля и ждут своих зрителей и слушателей, обещая удовлетворить разные музыкальные пристрастия, будь то классика, джаз, современные ритмы.

Глаз ценителей балета и современного танца порадует танцевальная группа проекта «Abballamm»; балетная хореография Рудольфа Нуриева, Айседоры Дункан; непостижимая танцовщица и хореограф Луна Ченере.