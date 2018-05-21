Италия: ребенка забыли на прогулке

Только настоящее событие явилось более драматичным, а вовсе не смешным. Школьника 11 лет воспитатели забыли посреди исторического центра столицы провинции во время экскурсии.

Кто- то из прохожих увидел растерянного ребенка в слезах и, выяснив в чем дело, нашел рассеянных преподавателей, чтобы сообщить о потере. Один из двух ответственных за детей сопровождающих тут же отправился за отставшим от группы мальчиком, пишет napoli1.com.

Успокоив ученика, учитель упрекнул того за рассеянность и попросил сохранить эпизод в секрете. Однако мальчик не смог сдержать слово перед родителями, которым рассказал о своем приключении. Родители написали заявление, обвинив преподавателей в халатности.