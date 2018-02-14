Италия: ребенок упал на рельсы метро

Мама не успела и глазом моргнуть, как ее непоседливый малыш вдруг побежал от нее в сторону и в несколько секунд оказался на полотне проезда. Поезд уже приближался в тоннеле, когда один из стоящих на перроне пассажиров мгновенно среагировал и выхватил ребенка из опасной зоны, пишет napoli1.com.

Не менее расторопным оказался и служащий метро, который тут же заблокировал приближающийся поезд, нажав на кнопку тревоги. Все закончилось благополучно: ребенка, чья мама родом из Сенегала, отправили в больницу с небольшими ушибами.