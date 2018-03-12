Италия: Рейна пройдет медосмотр в «Милане»

Понедельник, 12 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Рейна пройдет медосмотр в «Милане»

Вратарь «Наполи» Пепе Рейна сегодня, 12 марта, пройдет медосмотр в «Милане», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем «твиттере».

Ожидается, что после медосмотра стороны объявят о заключении соглашения. Контракт Рейны с «Наполи» истекает летом, и начиная с 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами о летнем переходе. Таким образом, по окончании нынешнего сезона испанец присоединится к россонери на правах свободного агента, пишет championat.com.

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