Италия: Рейна пройдет медосмотр в «Милане»

Ожидается, что после медосмотра стороны объявят о заключении соглашения. Контракт Рейны с «Наполи» истекает летом, и начиная с 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами о летнем переходе. Таким образом, по окончании нынешнего сезона испанец присоединится к россонери на правах свободного агента, пишет championat.com.