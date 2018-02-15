Италия: рекордный Флешмоб в Галерее Умберто

Они представили сцены, навеянные мюзиклом «Моя прекрасная леди» из репертуара театра Сан-Карло, а в следующие дни выступят также в театре.

Участники являются студентами школы Alternanza Scuola-lavoro, чью программу поддерживает компания «Generali Italia» в сотрудничестве со старейшим театром Европы. Цель образовательной инициативы - профессиональная подготовка и культурное образование молодежи на территории Неаполя и провинций. Флешмоб стал практическим классом для молодежи, которая учится познавать культуру своей страны, пишет napoli1.com.