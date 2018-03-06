Италия: Ренци уходит в отставку, но остается в должности

По предварительным данным, правящая Демократическая партия смогла набрать лишь около 20% голосов и в результате перейдет в оппозицию. Экс-премьер Италии объявил о решении покинуть пост секретаря Демократической партии: «Очевидно, что я оставляю руководство демократической партией», - сказал Ренци. Он также заявил, что гордится работой партии за последние годы, но при этом поражение на парламентских выборах было «ясным и очевидным», пишет napoli1.com.

Агентство Ansa называет прошедшие парламентские выборы «темнейшим часом» для партии левых. В истории Демпартии произошел новый поворот, который ставит вопрос перед Ренци: покинуть пост председателя партии или возглавить оппозицию в новом парламенте. Пока Ренци уходит в отставку с поста секретаря демократической партии, но остается в должности до формирования нового правительства.