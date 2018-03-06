Италия: Ренци уходит в отставку, но остается в должности

Вторник, 06 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Ренци уходит в отставку, но остается в должности

Итальянские левые во главе с Маттео Ренци проиграли выборы.

По предварительным данным, правящая Демократическая партия смогла набрать лишь около 20% голосов и в результате перейдет в оппозицию. Экс-премьер Италии объявил о решении покинуть пост секретаря Демократической партии: «Очевидно, что я оставляю руководство демократической партией», - сказал Ренци. Он также заявил, что гордится работой партии за последние годы, но при этом поражение на парламентских выборах было «ясным и очевидным», пишет napoli1.com.

Агентство Ansa называет прошедшие парламентские выборы «темнейшим часом» для партии левых. В истории Демпартии произошел новый поворот, который ставит вопрос перед Ренци: покинуть пост председателя партии или возглавить оппозицию в новом парламенте. Пока Ренци уходит в отставку с поста секретаря демократической партии, но остается в должности до формирования нового правительства.  

Последние новости

    • Португалия: поддержка пожилых людей

      «LisBoa, cidade de todas as idades» («Лиссабон, город всех возрастов»).

      Подробнее

    • Португалия: Лиссабонский полу-марафон

      В марте проходит Лиссабонский полу-марафон по маршруту через мост им. 25 апреля, с которого открывается прекрасный панорамный вид на город.

      Подробнее

    • В Испании растут продажи электрических и гибридных автомобилей

      В феврале был зафиксирован один из лучших показателей за последнее время по количеству проданных электромобилей в стране.

      Подробнее

    • В Испании планируют создать фонд воды

      Мариано Рахой и Педро Санчес договорились поставить в качестве приоритетной задачи политической повестки дня вопрос создания водного фонда.

      Подробнее

    • Италия: в Риме при строительстве метро нашли виллу II века

      Итальянские архитекторы обнаружили при строительстве одной из станций римского метро виллу II века.

      Подробнее

    • Италия: выставка картин Олега Путнина «Открой для себя Россию»

      «Открой для себя Россию» - с таким символичным названием в Российском центре науки и культуры в Риме откроется выставка русского живописца Олега Путнина.

      Подробнее

    • Ученые создадут таблетку от ожирения

      Ученые Института биологических исследований Солка испытывают вещества, которые оказывают на организм человека тот же эффект, что и физические упражнения.

      Подробнее

    • Нос невесты принца признали совершенством

      Бывшую актрису Меган Маркл признали самой привлекательной женщиной в королевской семье.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!