Италия: реставрация могилы Микеланджело завершилась

Город закончил первый этап проекта In the name of Michelangelo. Второй заключительный этап реставрационных работ завершится этой осенью восстановлением алтаря Буонарроти, созданного Вазари.

Деньги на восстановление могилы Микеланджело пожертвовали меценаты из двенадцати стран мира.

Средства были собраны за рекордно короткое время, пишет euromag.ru.

Они были вложены в очистку и диагностику состояние могильного надгробия и восстановление алтаря, поврежденного наводнением.