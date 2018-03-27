Италия: реставрация могилы Микеланджело завершилась

Вторник, 27 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: реставрация могилы Микеланджело завершилась

Церемония открытия гробницы для публики состоялась в субботу 24 марта.

Город закончил первый этап проекта In the name of Michelangelo. Второй заключительный этап реставрационных работ завершится этой осенью восстановлением алтаря Буонарроти, созданного Вазари.

Деньги на восстановление могилы Микеланджело пожертвовали меценаты из двенадцати стран мира.

Средства были собраны за рекордно короткое время, пишет euromag.ru.

Они были вложены в очистку и диагностику состояние могильного надгробия и восстановление алтаря, поврежденного наводнением.

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