Италия: Рим пошел на конфликт и с Берлином
Итальянские СМИ говорят о «войне» между вице-премьером Сальвини и неправительственными организациями, спасающими нелегальных мигрантов.
Судно, на борту которого находится более 300 нелегальных мигрантов, не войдет ни в один итальянский порт и вместо этого будет направлено в Голландию, заявил в четверг, 21 июня, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.
Корабль немецкой неправительственной организации Lifeline ранее подобрал в территориальных водах Ливии более 300 мигрантов, представители компании выразили надежду, что людей примут в Италии, пишет regnum.ru.
Глава МВД выразил свое возмущение тем фактом, что неправительственные организации игнорируют как правила ливийской береговой охраны, так и решения итальянского правительства.
«Хватит. На этот раз вам придется сделать крюк, до Голландии», - заявил Сальвини.
Итальянский вице-премьер также отметил, что подобные действия неправительственных организаций стимулируют развитие незаконного рынка нелегальных перевозок, которые регулярно кончаются трагедиями, и что вместо декларируемой помощи деятельность таких компаний приносит вред.
Отныне неправительственные организации больше не смогут переправлять мигрантов в Италию, они «не ступят и шага по итальянской земле», пообещал Сальвини.
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