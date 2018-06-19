Италия: Рим решили очистить от цыган

По распоряжению главы МВД, в столице проведут перепись цыган. «Нелегалов мы выдворим по договоренности с другими странами, а тех, кто являются итальянскими гражданами, к сожалению, придется оставить», - посетовал он.

Сальвини - лидер победившей на парламентских выборах партии «Лига Севера», поддерживающей антимигрантскую политику, неоднократно резко высказывался в адрес римлян. Так, во время празднования Международного дня цыган 8 апреля, Сальвини сказал, что «если бы цыгане больше работали и меньше воровали, если бы они детей отправляли на уроки, вместо того, чтобы учить воровать, тогда было бы, что праздновать».

В мае «Лига» заявляла о намерении снести все нелегальные лагеря беженцев в столице, а также изымать из семей детей, которые не посещают школу.