Италия: римская прокуратура расследует появление ям на дорогах‍

Пятница, 09 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: римская прокуратура расследует появление ям на дорогах‍

Прокуратура итальянской столицы открыла расследование после многочисленных жалоб на состояние дорог.

Пока в деле отсутствуют состав преступления и подозреваемые. Заявления в прокуратуру подали различные ассоциации потребителей как следствие чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительной непогодой прошедших недель, когда и так не самое качественное дорожное покрытие Рима пережило последствия исторического снегопада и многодневных ливней.

Подтопления и дыры в асфальте привели изменению маршрутов автобусов, перекрытому на ряде улиц движению и введению скоростного лимита в 30 километров в час на критически важных городских артериях. Несколько дней назад один автомобиль просто застрял в особенно глубокой яме с водой на оживленной улице неподалеку от базилики Святого Павла, пишет РИА Новости.

Не исключено, что прокуратура проведет технические экспертизы, чтобы определить, действительно ли и насколько на состояние дорог повлияли дожди, наиболее сильные из которых прошли в Риме 5 и 6 марта.

Тем временем римская мэрия для борьбы с дорожными ямами обсуждает введение настоящего «плана Маршалла», в рамках которого дорожные службы должны будут заделать 50 тысяч ям в месяц. Стоимость этих работ оценивается в 17 миллионов евро.

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