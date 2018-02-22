Италия: римские корабли законсервированы в воде

Четверг, 22 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: римские корабли законсервированы в воде

Римские корабли в метро Неаполя законсервированы в пресной воде.

Два судна эпохи Древнего Рима длиной 11 метров тысячелетиями хранились в водоносных пластах метро, пока эти редкие артефакты случайно не обнаружили во время строительных работ в 2004 году в районе метро Пищинола. Единственным способом сохранить древние суда стало погружение их в пресную воду: только так можно предотвратить разложение древесины в ожидании реставрации. Один метр пресной воды целиком покрывает находки, которые хранятся в двух больших чанах внутри навеса, специально построенного в хранилищах метро Пищинола, пишет napoli1.com.

Каждые две недели в бассейнах меняется вода. Внутри ангаров поддерживается постоянная температура 8 градусов. Еще тысячи археологических находок в ящиках хранятся здесь, на полках ангаров Пищинолы.  

Все они ждут своего времени, чтобы предстать в музейных экспозициях. Возможно, когда-то дождутся своего зрителя и эти уникальные суда, пока же из-за их величины это проблематично.

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