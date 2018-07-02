Италия: риск смерти перестает расти после 105 лет

К таким выводам демографы пришли, проанализировав данные о продолжительности жизни почти четырех тысяч итальянцев, достигших на момент начала исследования 99 лет. Между тем российские эксперты отмечают, что исследование носило локальный характер. По их мнению, если собрать аналогичную информацию в другом регионе планеты, то результаты могут не совпасть с выводами специалистов с Апеннинского полуострова.

Ученые из Университета Сапиенца в Италии проанализировали данные о продолжительности жизни 3836 итальянцев (3373 женщин и 463 мужчин), родившихся между 1896 и 1910 годом. Исследование проводилось с 2009 по 2015 год. На момент начала проекта каждому его участнику было по 99 лет, пишет russian.rt.com.

На основании статистических показателей специалисты создали компьютерную модель, отображающую риск смерти в зависимости от возраста. Оказалось, что с 99 до 105 лет риск смерти ежегодно продолжает увеличиваться с 50 до 60%, однако перестает расти после достижения 105-летия. Если человек дожил до этого возраста, то шанс дожить до 106 лет у него повышается на 10%, и этот показатель остается неизменным до 110 лет.

Данные нового исследования противоречат распространенному в науке мнению, согласно которому с каждым прожитым годом риск смерти неуклонно растет. По мнению итальянских ученых, такое суждение справедливо только для людей, находящихся в возрастном диапазоне от 50 до 105 лет.

«Поскольку после 105 лет риск смерти перестает расти, мы считаем, что пока невозможно определить границу продолжительности жизни человека», - сообщил профессор Кеннет Ватчер, один из авторов исследования.

По мнению американских геронтологов из Калифорнийского университета в Беркли, прокомментировавших выводы итальянских демографов, эволюция человечества продолжается. Благодаря естественному отбору число носителей «вредных» мутаций генов, приводящих к болезням, снижается от поколения к поколению. Это, в свою очередь, постепенно увеличивает продолжительность жизни.