Италия: родителей Бенито Муссолини вызвали в суд

Власти города итальянского города Генуя привлекли к суду родителей 14-месячного Бенито Муссолини. Как сообщает Gazzetta di Parma, мальчика назвали в честь деда. Никакого отношения к фашистскому диктатору Бенито Муссолини (1883-1945) семья не имеет, однако чиновники опасаются, что такие имя и фамилия в дальнейшем могут серьезно осложнить ребенку жизнь. Любопытно, что возникшая коллизия напоминает сюжет фильма 2015 г. «Итальянское имя», в котором отец хотел назвать своего будущего сына Бенито, пишет zarubejom.ru.

Отметим, что на прошлой неделе суд Милана обязал родителей 18-месячной девочки Блю (Blu) назвать ее иначе. В качестве основания для такого решения был использован указ президента страны от 2000 г., согласно которому имя ребенка «должно соответствовать его полу». Как отметил судья, имя Блю информации о половой принадлежности человека не дает.