Италия: родители приковали психически больного сына к кровати

36-летний мужчина был вынужден находиться в узком пространстве и, прикованный за лодыжку, мог передвигаться лишь между кроватью и шкафом. Карабинеры арестовали отца, мать и сестру страдальца (63, 60 и 35 лет соответственно).

Выяснилось, что семья по общему согласию таким образом удерживала родного человека в доме, но создав при этом совершенно ужасные условия, в том числе санитарные и гигиенические, пишет napoli1.com.

Все трое безработные, им придется ответить за похищение человека при отягчающих обстоятельствах и жестокое обращение в семье.