Италия: роковое столкновение на дороге, погибла гражданка Украины

Пятница, 05 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: роковое столкновение на дороге, погибла гражданка Украины

30-летняя украинка погибла под колесами автомобиля в городе Мондрагоне.

Трагедия случилась ночью, когда женщина переходила дорогу. За рулем наехавшего автомобиля находилась итальянка, которая немедленно остановилась и, будучи сама в шоковом состоянии, вызвала помощь, пишет napoli1.com.

К сожалению, полученные жертвой наезда травмы оказались несовместимыми с жизнью и скоро девушка скончалась. Первые исследования места происшествия показали, что погибшая переходила дорогу в неположенном для перехода месте и к тому же неосвещенном.

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