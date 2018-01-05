Италия: роковое столкновение на дороге, погибла гражданка Украины

Трагедия случилась ночью, когда женщина переходила дорогу. За рулем наехавшего автомобиля находилась итальянка, которая немедленно остановилась и, будучи сама в шоковом состоянии, вызвала помощь, пишет napoli1.com.

К сожалению, полученные жертвой наезда травмы оказались несовместимыми с жизнью и скоро девушка скончалась. Первые исследования места происшествия показали, что погибшая переходила дорогу в неположенном для перехода месте и к тому же неосвещенном.