Италия: «Рома» победила лучшую команду мира

Защитник «Ромы» Костас Манолас поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выхода римской команды в полуфинал турнира, пишет championat.com.

«Меня не волнует то, что мы сотворили историю. Думал только о том, чтобы «Рома» дошла до полуфинала Лиги чемпионов в игре с лучшей командой в мире.

Мы верили в себя с первых минут, несмотря на проигрыш в Испании (1:4). Знали, что можем победить и продемонстрировать свою силу. Сегодня мы доказали: если за нами стоит громогласная толпа болельщиков, нас никто не в силах победить. Фанаты необходимы, чтобы подтолкнуть в игре. Если в Риме всегда будет такая поддержка, мы станем одной из лучших команд в Италии.

Мы были изгоями во время группового этапа турнира, доставляли другим командам проблемы. Надеемся продолжить эту традицию в полуфинале», - приводит слова Маноласа Football Italia.