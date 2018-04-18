Италия: «Рома» продлила контракт с Пеллегрини до 2022 года‍

Об этом сообщается на официальном сайте римлян. Новый договор с 21-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года, пишет sport24.ru.

«Я очень хотел играть в «Роме» и продлить контракт. Нелегко выразить это прекрасное чувство. Надеюсь, смогу сделать это на поле», - сказал Пеллегрини.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 официальном матче за «Рому», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В римском клубе Пеллегрини играет с 2017 года, куда перешел из «Сассуоло».