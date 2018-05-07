Италия: российский турист умер от инфаркта в аэропорту Болоньи

По данным interfax.ru, мужчине стало плохо, и он упал после прохождения контроля безопасности. Сотрудники аэропорта, пытались реанимировать его с помощью дефибриллятора, но безуспешно. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть российского туриста от инфаркта.

В 2017 году в этом же аэропорту пассажир, направлявшийся в Стамбул, умер от сердечного приступа в зоне регистрации.