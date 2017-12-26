Италия: рождественскую ель похитили в Неаполе

К счастью, дерево удалось вернуть за одну ночь: карабинеры нашли украденную ель сегодня утром, брошенную на землю, в переулке Терцо Полити, в Испанских кварталах, около проспекта Корсо Витторио-Эмануэле, сообщает euromag.ru.

Если вас тут не обворовали в первые десять минут, то вам повезло, - говорят про Неаполь. Неаполь - это не только родина пиццы, но и Каморры – одной из крупнейших мафиозных группировок в мире. Говорят, что в отличие от своих южных соседей - сицилийской Коза Ностры, боссы Каморры не давали негласный запрет своим членам «не трогать туристов». Больше узнать о Неаполе можно в нашем материале.