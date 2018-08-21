Италия: рухнувший мост в Генуе могут снести

В минувший вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути.

В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей.

По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов, сообщает РИА Новости.