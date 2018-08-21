Италия: рухнувший мост в Генуе могут снести
Прокуратура Генуи готова снять секвестр, наложенный ею в пятницу на рухнувший мост, в случае, если возникнет реальная опасность обрушения выстоявших конструкций.
В минувший вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути.
В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей.
По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов, сообщает РИА Новости.
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