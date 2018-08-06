Италия: рядом с аэропортом Болоньи взорвался грузовик

По данным издания, около аэропорта Болоньи взорвался грузовик, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали 20 человек.

При этом из-за взрыва на трассе произошло множество ДТП, пишет gazeta.ru.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль, долгое время припаркованный во дворе.

Как отмечалось, взрыв произошел в Святошинском районе города на улице Чернобыльской.