Италия: рядом с аэропортом Болоньи взорвался грузовик
В итальянском городе Болонья на трассе рядом с аэропортом взорвался грузовой автомобиль.
По данным издания, около аэропорта Болоньи взорвался грузовик, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали 20 человек.
При этом из-за взрыва на трассе произошло множество ДТП, пишет gazeta.ru.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
Ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль, долгое время припаркованный во дворе.
Как отмечалось, взрыв произошел в Святошинском районе города на улице Чернобыльской.
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