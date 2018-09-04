Италия: рыбаков научат спасать черепах

Рыбаков учат, что надо делать, чтобы случайно попавшаяся в сеть или на крючок морская черепаха пострадала как можно меньше. Кроме того, им предлагают более безопасные снасти – циркулярные крючки (крючки круглой формы, которые черепахи редко заглатывают) и светодиодные ультрафиолетовые лампочки, которые отпугивают черепах, сообщает euromag.ru.

Эти курсы вместе с научными исследованиями морских черепах в Средиземном море проводит Итальянский институт морских наук (Ismar) в рамках проекта TartaLife, поддержанного программой Евросоюза LIFE+. Проект идет с 2013 года.

Ученые разрабатывают стратегии, которые помогут морским черепахам реже становиться жертвами рыбаков. Сейчас в Средиземном море около 130 тысяч черепах в год рыбаки вылавливают случайно, и 40 тысяч из них погибают. В перспективе продолжением программы может стать обучение рыбаков в странах Северной Африки.