Италия: Сальвини искупался в бассейне, конфискованном у мафии

Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини во вторник, 3 июля, посетил ранее конфискованную у сицилийской мафии виллу в окрестностях Сиены, сообщает Rainews.

На глазах у журналистов и операторов министр искупался в бассейне виллы и заявил, что испытывает «двойное удовольствие». По всей видимости, речь идет об удовольствии от прохлады и удовольствии от победы над мафией.

Rainews особо отмечает, что купальный костюм министра внутренних дел был защитного цвета, пишет regnum.ru.