Италия: Сальвини поучаствовал в конференции промышленников в Москве

Пятница, 19 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Сальвини поучаствовал в конференции промышленников в Москве

Вице-премьер Италии использует Москву в качестве рычага для оказания давления на Брюссель.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини принял участие в конференции промышленников в Москве. В ходе своего выступления он обрушился с критикой на Брюссель и обозначил возможность наложить вето на антироссийские санкции, пишет постоянный автор Handelsblatt Андре Баллен.

Среди тех, кто присутствовал на ассамблее представительства ассоциации итальянской промышленности в России Confindustria Russia, проходившей в Москве, были и представители российского политического истеблишмента. Это и замминистра иностранных дел Александр Глушко, и несколько депутатов Госдумы, и сенатор Алексей Пушков, "один из влиятельных внешнеполитических деятелей страны", говорится в публикации.

"Лидер правой "Лиги Севера" своих слушателей не разочаровал. После того, как президент ассоциации Эрнесто Ферленги посетовал на миллиардные потери итальянских концернов в связи с антироссийскими санкциями, критике эти меры (...) подверг и Сальвини", - замечает автор. По словам главы итальянского МВД, ЕС ввел санкции против России и, тем не менее, финансирует Турцию, оккупировавшую территорию одной из стран ЕС.

Критике итальянский политик подверг и саму Украину - в связи с одобренной недавно Константинополем автокефалией УПЦ. Религиозные конфликты никогда хорошо не заканчиваются, предупредил Сальвини. "Когда политическое руководство пытается подчинить себе церковь, из этого не может получиться ничего хорошего", - заявил он, имея в виду Киев.

По словам вице-премьера Италии, в российской столице ему нравится - и совсем не потому, что он получает деньги за свой визит, как утверждают его оппоненты. "Тут я чувствую себя как дома", - заметил министр. В отличие от некоторых стран ЕС, где он оставлен один на один с миграционным и экономическим кризисом, добавил политик.

"Для убежденного националиста Сальвини санкции - средство для реализации национальных интересов, - отмечает Баллен. - Становится очевидным, подчеркнул министр, что в то время, как Италия в результате кризиса потеряла часть российского рынка, другие, наоборот, расширили там свое присутствие".

"И если я в этой связи упомяну Францию, это, несомненно, будет чистой случайностью", - самодовольно добавил он.

Итальянский министр, по его собственным словам, считает себя вправе использовать санкции для реализации национальных интересов своей страны. "Он позиционирует себя как сторонника отмены санкций, однако итальянское вето на следующих переговорах по продлению их действия он свяжет с бюджетными переговорами с Брюсселем", - сообщает журналист. Если ЕС не поддержит правительственную программу и предложенный Римом проект бюджета, Италия может воспользоваться своим правом вето, пишет inopressa.ru.

"В России выступлением Сальвини остались довольны", - подытоживает Баллен.

"Вето - радикальный шаг, а Италия сейчас не может позволить себе без острой необходимости усложнять ситуацию", - заявил Алексей Пушков в беседе с Handelsblatt. Однако в будущем, уверен российский политик, Сальвини определенно попытается положить конец антироссийским санкциям.

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