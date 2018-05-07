Италия: Сальвини призывает «Пять звезд» создать временное правительство

Понедельник, 07 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Сальвини призывает «Пять звезд» создать временное правительство

С каждым днем все больше итальянцев сомневаются в возможности создания коалиционного правительства.

Президент Серджио Маттарелла хочет выйти из патовой ситуации при помощи временного правительства, которое должно проработать как минимум до декабря. Оно может быть создано лишь при поддержке Лиги или «Пяти звезд». Между тем, две главные политические силы Италии относятся к этой идее крайне отрицательно. Сальвини повторяет приглашение M5S: «создать вместе правительство, на время, чтобы сделать несколько вещей и хорошо», пишет napoli1.com.

Этот союз в Брюсселе считают самым неблагоприятным вариантом, поскольку обе партии являются противниками усиления европейской интеграции и неоднократно призывали к отказу от евро и выходу из НАТО. Сальвини утверждает, что никогда не поддержит правительства во главе с фрейлинами Еврокомиссии.  

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