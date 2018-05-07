Италия: Сальвини призывает «Пять звезд» создать временное правительство

Президент Серджио Маттарелла хочет выйти из патовой ситуации при помощи временного правительства, которое должно проработать как минимум до декабря. Оно может быть создано лишь при поддержке Лиги или «Пяти звезд». Между тем, две главные политические силы Италии относятся к этой идее крайне отрицательно. Сальвини повторяет приглашение M5S: «создать вместе правительство, на время, чтобы сделать несколько вещей и хорошо», пишет napoli1.com.

Этот союз в Брюсселе считают самым неблагоприятным вариантом, поскольку обе партии являются противниками усиления европейской интеграции и неоднократно призывали к отказу от евро и выходу из НАТО. Сальвини утверждает, что никогда не поддержит правительства во главе с фрейлинами Еврокомиссии.