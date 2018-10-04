Италия: Сальвини в Неаполе

Он отправился в префектуру, чтобы возглавить заседание Комитета общественного порядка и безопасности, а перед этим прошелся по улицам района Васто. В своем разговоре с журналистами он сделал несколько громких заявлений относительно ситуации с мигрантами, цыганских лагерей и детской преступности, сообщает napoli1.com.

«Родители детей, которые занимаются производством и распространением наркотиков должны быть лишены родительских прав» — заявил министр. Так же он добавил, что рано утром встретился с Артуро, мальчиком, серьезно пострадавшим зимой этого года на улице Фориа, в Неаполе. Сальвини пообещал лично выселять тех, кто незаконно занимает дома в городе. Министр добавил, что уже сделал запрос по районам и позвонит в каждую деверь, чтобы взять под стражу незаконных жильцов. Так же правительство планирует полностью избавиться от цыганских лагерей, равняясь на другие европейские страны. «Те, кто имеет право на поддержку со стороны государства по жилищному вопросу ее обязательно получат», — добавил политик.

«Я не ограничусь лишь обещаниями и заявляю, что к концу года в Неаполе появятся сотни сотрудников правоохранительных органов, которые будут патрулировать улицы и следить за порядком. В районе Васто количество эмигрантов уже снизилось с тысячи до шестисот, и мы планируем довести этот показатель до нуля» — сказал Маттео Сальвини.