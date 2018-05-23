Италия: самая большая в мире сфольятелла

Еще один симпатичный и вкусный рекорд, достойный Книги Гиннесса, готовят мастера кондитерской «Cuori di sfogliatella» на Corso Novara напротив центрального железнодорожного вокзала на площади Гарибальди. Вдохновителем и организатором выпечки рекордного слоеного пирожка является владелец заведения Антонио Феррьери, который уже свыше 25 лет радует неаполитанцев своими вкусными выпечками.

В пятницу 25 мая на площади установят гигантскую печь, а искусные кондитеры замесят тесто, на которое уйдет 20 кг муки, 30 кг рикотты и 20 кг сахара, пишет napoli1.com.

Предполагаемый вес макси-десерта около 75 кг, что, несомненно, явится поводом для занесения его в Книгу рекордов. Гостей приглашают к 15 часам, обещая большой праздник с дегустациями, анекдотами и костюмированными представлениями.