Италия: самая большая в мире сфольятелла

Среда, 23 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: самая большая в мире сфольятелла

Самая большая в мире сфольятелла на площади Гарибальди Неаполя.

Еще один симпатичный и вкусный рекорд, достойный Книги Гиннесса, готовят мастера кондитерской «Cuori di sfogliatella» на Corso Novara напротив центрального железнодорожного вокзала на площади Гарибальди. Вдохновителем и организатором выпечки рекордного слоеного пирожка является владелец заведения Антонио Феррьери, который уже свыше 25 лет радует неаполитанцев своими вкусными выпечками.

В пятницу 25 мая на площади установят гигантскую печь, а искусные кондитеры замесят тесто, на которое уйдет 20 кг муки, 30 кг рикотты и 20 кг сахара, пишет napoli1.com.

Предполагаемый вес макси-десерта около 75 кг, что, несомненно, явится поводом для занесения его в Книгу рекордов. Гостей приглашают к 15 часам, обещая большой праздник с дегустациями, анекдотами и костюмированными представлениями.

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