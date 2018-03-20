Италия: самая дорогая Остерия Венеции сменила название

Вторник, 20 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: самая дорогая Остерия Венеции сменила название

Венецианская таверна Da Luca, где японские туристы отдали больше тысячи долларов за обед, сменила название.

Остерией управляет гражданин Египта Кази Бабар, который арендует помещение у граждан Китая. Владелец заведения - венецианец Франко Рендик, который утверждает, что не знаком с Кази Бабаром.

Остерия, где японские студенты заплатили 1 143 евро за четыре стейка и рыбное ассорти, еще до инцидента не пользовались хорошей репутацией на Tripadvisor. Чек ресторан не выдал, однако у гостей в качестве доказательства остался чек, выданный после оплаты кредитной картой.

Как пишет euromag.ru, сейчас остерия убрала вывеску и пытается сохранить репутацию.

По словам владельца заведения, когда туристы получили счет, они не возмутились.

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