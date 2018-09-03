Италия: «Сампдория» разгромила «Наполи»
«Наполи» разгромно уступил «Сампдории» в матче третьего тура итальянской Серии А.
Игра завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился французский форвард «Сампдории» Грегоре Дефрель, еще один мяч забил нападающий Фабио Квальярелла.
Таким образом, команда Карло Анчелотти потерпела первое поражение в сезоне, пишет gazeta.ru.
Ранее защитник «Наполи» Калиду Кулибали продлил контракт с клубом до 2023 года.
Италия. Серия А. 3-й тур
«Сампдория» (Генуя) — «Наполи» (Неаполь) — 3:0
Голы: 1:0 — Дефрель, 11; 2:0 — Дефрель, 32; 3:0 — Квальярелла, 75.
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