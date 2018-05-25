Италия: самую длинную пиццу в мире изготовили в Неаполе

Длина пиццы составила семь метров и 15 сантиметров. В ее приготовлении участвовало 100 кулинаров. Мировой рекорд был подтвержден специальной комиссией. Приготовление пиццы проходило под открытым небом на глазах у сотен людей. После установления рекорда кулинары раздали блюдо благотворительным организациям, пишет sputnik-georgia.ru.