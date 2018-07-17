Италия: самый глубокий бассейн в мире

Вторник, 17 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: самый глубокий бассейн в мире

Конструкция глубиной в 40 метров выглядит как декорация к голливудскому блокбастеру.

У пользователей Reddit набирает популярность фрагмент из видео тренировки пловца внутри самого глубокого бассейна в мире. Подробного описания комплекса на Reddit не приводится, однако известно, что для испытания собственных нервов на прочность придется доехать до Италии.

Именно там находится отель Terme Millepini, главной особенностью которого стал бассейн Y-40, максимальная глубина которого составляет 40 метров. Комплекс представляет собой многоуровневую конструкцию с разными архитектурными решениями для дайверов и варьируемой глубиной погружения. При незначительной подготовке или отсутствии таковой можно погрузиться на глубину в 10–15 метров, пишет life.ru.

Для любителей острых ощущений архитектор Эмануэле Боаретто создал вертикальный "колодец", нижняя точка которого расположена на глубине в 40 метров. Бассейн заполнен термальной водой, температура которой не опускается ниже 30 градусов. Однако посещение такого бассейна - удовольствие не из дешевых: за ночь в отеле придется выложить не менее 150 доллларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Автомобильное производство в Португалии - на полных парах

      Производство автомобилей в Португалии продолжает демонстрировать значительные темпы роста в годовом исчислении.

      Подробнее

    • Самые богатые португальцы

      Журнал Forbes Portugal опубликовал в июльском/августовском выпуске список 45 самых богатых граждан Португалии. 

      Подробнее

    • Испания: где продают лучший гаспачо?

      В Испании составили рейтинг лучшего пакетированного гаспачо и сальморехо.

      Подробнее

    • Испанские депутаты призывают бороться с алкотуризмом

      Партия Ciudadanos призывает испанское правительство принять меры для борьбы с «пьяным туризмом».

      Подробнее

    • Италия: самый глубокий бассейн в мире

      Конструкция глубиной в 40 метров выглядит как декорация к голливудскому блокбастеру.

      Подробнее

    • Италия: 64-летний гонщик выйдет на старт марафона

      В конце июля ему предстоит участие в суточном марафоне.

      Подробнее

    • Названы лучшие комедии XXI века

      Американский журнал Rolling Stone составил список 50 лучших комедий XXI века.

      Подробнее

    • Туристов застали за воровством кирпичей в концлагере

      Двое туристов из Венгрии попытались стащить кирпичи из стен крематория в музее, расположенном на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda