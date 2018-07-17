Италия: самый глубокий бассейн в мире

У пользователей Reddit набирает популярность фрагмент из видео тренировки пловца внутри самого глубокого бассейна в мире. Подробного описания комплекса на Reddit не приводится, однако известно, что для испытания собственных нервов на прочность придется доехать до Италии.

Именно там находится отель Terme Millepini, главной особенностью которого стал бассейн Y-40, максимальная глубина которого составляет 40 метров. Комплекс представляет собой многоуровневую конструкцию с разными архитектурными решениями для дайверов и варьируемой глубиной погружения. При незначительной подготовке или отсутствии таковой можно погрузиться на глубину в 10–15 метров, пишет life.ru.

Для любителей острых ощущений архитектор Эмануэле Боаретто создал вертикальный "колодец", нижняя точка которого расположена на глубине в 40 метров. Бассейн заполнен термальной водой, температура которой не опускается ниже 30 градусов. Однако посещение такого бассейна - удовольствие не из дешевых: за ночь в отеле придется выложить не менее 150 доллларов.