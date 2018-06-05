Италия: «Сассуоло» расстался с главным тренером

Вторник, 05 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: «Сассуоло» расстался с главным тренером

Джузеппе Якини покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сассуоло», сообщается на официальном сайте итальянской команды.

В ноябре прошлого года специалист сменил на этом посту Кристиана Букки, приняв команду, шедшую на 16-м месте в одном очке от зоны вылета из серии A. Под руководством Якини «Сассуоло» завершил чемпионат на 11-м месте, пишет РИА Новости.

По информации Sky Italia, «Сассуоло» возглавит тренер покинувшего серию А «Беневенто» Роберто Де Зерби.

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