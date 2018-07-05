Италия: считавшийся утерянным бюст Кановы продан на торгах‍

Четверг, 05 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: считавшийся утерянным бюст Кановы продан на торгах‍

Утерянный бюст Антонио Кановы ушел с молотка более чем за 7 млн долларов.

Мраморный бюст «Мир» работы итальянского скульптора Антонио Кановы, на протяжении двух веков считавшийся утерянным, был продан на торгах Sotheby's более чем за 7 млн долларов, говорится в сообщении на сайте аукционного дома.

Подчеркивается, что до аукциона в последний раз мраморный бюст выставлялся в 1817 году на летней экспозиции Королевской академии. Он считается одной из самых значительных работ в творчестве неоклассика, пишет gazeta.ru.

По данным аукционного дома, скульптура под названием «Мир» была создана вскоре после окончания Наполеоновских войн, и потому имеет дополнительное аллегорическое значение как символ мира, установленного великими державами после битвы при Ватерлоо.

Отмечается, что Канова создал данный мраморный бюст для своего друга и покровителя Джона Кемпбелла как благодарность за возвращение в Италию произведений искусства, которые армия Наполеона вывезла за время войн.

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