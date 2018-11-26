Италия: серия мероприятий к 7-летию РЦНК в Риме

На гала-вечере в «Русском доме» собрались представители властей Италии, мэрии Рима и других городов Италии, дипломатического корпуса, духовенства, руководители ассоциаций российских соотечественников и обществ дружбы, журналисты. Гостей приветствовали директор РЦНК Олег Осипов и начальник Управления РЦНК и страновых программ Россотрудничества Сергей Медведев.

«Наши два государства и, главное, два народа испытывают вековые симпатии друг другу, мы очень близко соприкасаемся и по культурным и по традиционным ценностям. Именно поэтому сегодняшний день особенно важен для нас с точки зрения двусторонних отношений», – отметил С.Медведев.

Партнеры предствительства Россотрудничества были единодушны в том, что РЦНК хорошо вписывается в культурное, образовательное и научное пространство Италии. Организуемые проекты и мероприятия встречают искреннее понимание. Центр предоставляет возможность изучения русского языка, который остается весьма востребованным и популярным в Италии.

Ведомственные награды Россотрудничества «За укрепление дружбы и взаимопонимания между народами» получили президент ассоциации «М.Горький (г.Неаполь) Луиджи Марино, президент ассоциации «А.Пушкин» (г.Террачина) Антонио Д’Этторе и президент ассоциации Италия-Россия (г.Милан) Джанни Черветти. Дипломы Россотрудничества были вручены сопредседателям Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии (КСАРСИ) Ларисе Терцаго и Юлии Минскер, президенту ассоциации соотечественников в г.Бари Ольге Новичковой, директору учебного центра «Н.Гоголь» Наталье Переславцевой, директору миланской школы «Гармония» Людмиле Лазаревой, а также сотрудникам «Русского дома» – Елене Гараниной и Полине Ефимковой. Почетной грамотой Россотрудничества отмечена координатор курсов русского языка РЦНК, переводчик Ирина Двизова.

На вечере выступил Губернский ансамбль солистов «Старгород» из Пензы. Музыканты исполнили на двух домрах, балалайке-контрабасе и баяне классические произведения, русские народные мелодии и хиты западного рока и диско.

В рамках торжеств к 7-летию РЦНК С.Медведев провел рабочие встречи с руководителями ассоциаций Италия–Россия и президентами землячеств соотечественников.

В первом круглом столе с итальянской стороны приняли участие президенты ассоциации дружбы из Неаполя Луиджи Марино, из Террачины – Антонио Д’Этторре), из Тринитаполи (область Апулья) – Джованни Джулиано, из Каррары (Тоскана) – Марта Тонджани, из Перуджи (Умбрия) – Лариса Гаврилова. Милан представляла секретарь ассоциации дружбы Аннализа Сеони.

На встрече с соотечественниками выступили президенты ассоциаций в Пальманове Елена Тукшумская, в Бари – Ольга Новичкова, в Палермо – Ирина Перерва, а также директора русских школ в Риме Ольга Русина, Наталья Горина, Елена Кальницкая, Юлия Илларионова.

На встречах обсуждалась важная роль таких ассоциаций, вопросы поддержки русского языка, поставок литературы в библиотеки ассоциаций и школ, возможности получения образования в российских вузах, а также различные аспекты установления побратимских связей между городами Италии и России.