Италия: шестой Большой Русский Бал в Риме

Именно ей и посвящен Шестой Большой Русский Бал, который по традиции проводится Итальянской национальной компанией исторического танца под руководством Нино Грациано Лука, идейного вдохновителя и организатора мероприятия; компанией EVENTI ROME Юлии Базаровой, промоутера русской культуры в Италии, журналиста и организатора мероприятия, и культурной ассоциацией «Друзья Великой России», которая продвигает русскую историю, культуру и литературу в Италии, а итальянскую - в России, во главе с кавалером Паоло Драгонетти де Toррес Рутили.

ЦАРСКАЯ АТМОСФЕРА

В волнующий вечер 13 января участники смогут ощутить несказанное очарование династии Романовых в роскошных залах гостиницы Westin Excelsior, которая находится в центральной части римской «сладкой жизни», на улице Витторио Венето в Риме - идеальном месте для избранной элиты. В обстановке изысканной элегантности Большой Русский Бал предоставит возможность погрузиться в царскую атмосферу и в этом торжественном окружении позволит насладиться превосходными винами, черной икрой, пышными блюдами, музыкой и историческими танцами.

Дополнять историческую атмосферу будут не только особенная торжественность, музыка, старинные традиции, этикет, а также костюмы, сшитые ремесленными мастерскими Италии и других стран. Например, костюм Юлии Базаровой шьет Ателье «Артина» в лице Моники Фиорито, вдохновленной томами по истории костюма, хранящими воспоминания об Императорской России.

«ЮНКЕР», «РУССКИЙ ВАЛЬС» И ДРУГИЕ ТАЛАНТЫ

Шестой Большой Русский Бал откроют ученики молодежного движения «Юнкер», основанного в стенах престижного Московского художественно-промышленного института. «Юнкер» - движение, которое следует старинной системе образования и почитает выдающихся деятелей русской истории, таких как писатели Толстой и Сумароков, композиторы Римский-Корсаков и Глазунов. Это движение прививает студентам такие ценности, как долг, честь, взаимное уважение и верность слову. Ученики «Юнкера», одетые в созданные собственноручно костюмы, пройдут маршем с флагами Российской Федерации, Имперского русского и юнкерского дома под Гимн Российской Империи в сопровождении барабанов и труб.

В долгожданном событии примут участие сотни танцоров из итальянской национальной компании исторического танца из разных городов Италии, которые станцуют блистательную кадриль, проникновенную мазурку и чарующие вальс. Двадцать танцоров из московской танцевальной ассоциации «Русский вальс» под руководством Ольги и Александра Покровских примут участие в престижном мероприятии уже во второй раз, а танцевальный состав прославленного Государственного Института культуры России представят лучшие балерины Анна Кольцова, Мария Панченко, Дарья Нелетова, которые станцуют вальс известного русского композитора Георгия Свиридова. Виолончелист международного уровня Георгий Гусев специально приедет из Лос-Анжелеса для участия в Большом Русском Бале, чтобы исполнить два из своих произведений, которые в феврале войдут в состав его концертной программы в Карнеги-Холл.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Организаторы мероприятия открыто заявляют, что Большой Русский Бал - это не просто Бал, но важное социальное и культурное событие, направленное на укрепление отношений между Россией и Италией, это возможность выразить публично необходимость установления мира на международном уровне, поддержать, таким образом, межкультурные связи, которые улучшают отношения между двумя странами.

В мероприятии будут участвовать представители итальянских учреждений, представляющих интеллектуальную, артистическую и бизнес-элиты. В числе приглашенных гостей - Принц Сфорца Русполи и Принцесса Мариа Пиа Русполи с дочерью Джачинта, Принц Гульельмо Джованелли Маркони, правнук основателя радио со своей очаровательной супругой Викторией, директор телеканала RAI Данило Скарроне, стилистка Элеонора Альтамора, известная русская художница и официальная портретистка римских пап Наталья Царькова, ректор Московского художественно-промышленного института Алексей Егоров, директор Российского центра науки и культуры Олег Осипов и другие гости.

Мероприятие проводится под патронатом римской мэрии, Российского центра науки и культуры, Итало-Российской Торговой Палаты и Российско-Итальянского Форум-диалога по линии гражданских обществ.

КОНКУРС НА ИСТОРИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ И КУЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ

Кроме того, в ходе вечера гости Бала по традиции примут участие в конкурсе-показе «Самые лучшие исторические костюмы». Премии предоставили гостиница-резорт «Колонна Певеро Отель» на Сардинии, гостиницы «Эрмитаж» на острове Эльба и «Валадиер» в городе Риме.

По окончании мероприятия пройдет пышный Гала-ужин, в течение которого гости вечера, помимо многочисленных кулинарных шедевров, смогут попробовать сицилийскую кухню от римского ресторана «Ле Сичилианедде», фирменную русскую водку «Элитная Столичная», предоставленную компанией «Вельер», просекко из Северной Италии от «Тенута Скьявон», сицилийские вина от «Кантина Сеттесоли», икру «Кальвисиус»от фермы «Агроиттика Ломбарда», биологические продукты из мастерской «ГустАрте» и фермерского хозяйства «Марруджо». Событие организовано в сотрудничестве с культурной российско-итальянской Ассоциацией «Русский клуб».

Ирина Раскина