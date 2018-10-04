Италия шокировала финансовые рынки

Правительство Италии сообщило о возможном выходе из еврозоны, так как предполагает, что так будет лучше для страны, пишет napoli1.com.

В проекте бюджета на следующий, 2019 год имеется дефицит, который составляет 2,4% от ВВП, что является значительнее, чем прогнозировалось предыдущим правительством и больше дефицита в размере 1,6% ВВП – именно на таком дефиците настаивал Джованни Триа, действующий министр по финансам.