Италия: штраф за быструю езду на самокате
Полиция Венеции оштрафовала итальянца на 66,8 евро за то, что его маленький сын катался на самокате по центральной площади Сан-Марко.
Случай произошел еще в сентябре, но мужчина не согласился с решением и до сих пор не оплатил штрафа. В ближайшее время он планирует обратиться к адвокату, пишет iz.ru.
Эта история вызвала бурные дискуссии в Сети. Однако, как выяснилось, движение на самокатах и велосипедах на площади Сан-Марко действительно запрещено во избежание неприятных инцидентов с туристами.
21 октября сообщалось, что прокуратура итальянского города Виченца оштрафовала семью из трех женщин — матери и двух дочерей — за любовь ходить по дому на каблуках и игнорирование жалоб соседей снизу на шум.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!