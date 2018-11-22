Италия: штраф за быструю езду на самокате

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: штраф за быструю езду на самокате

Полиция Венеции оштрафовала итальянца на 66,8 евро за то, что его маленький сын катался на самокате по центральной площади Сан-Марко.

Случай произошел еще в сентябре, но мужчина не согласился с решением и до сих пор не оплатил штрафа. В ближайшее время он планирует обратиться к адвокату, пишет iz.ru.

Эта история вызвала бурные дискуссии в Сети. Однако, как выяснилось, движение на самокатах и велосипедах на площади Сан-Марко действительно запрещено во избежание неприятных инцидентов с туристами.

21 октября сообщалось, что прокуратура итальянского города Виченца оштрафовала семью из трех женщин — матери и двух дочерей — за любовь ходить по дому на каблуках и игнорирование жалоб соседей снизу на шум.

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