Италия: сиделка украла 60 тысяч евро у своей подопечной

Среда, 09 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: сиделка украла 60 тысяч евро у своей подопечной

Сиделка родом из Грузии, 20-и лет, украла у своей подопечной, которая страдала болезнью Альцгеймера, все ее сбережения в сумме около 60 тысяч евро.

Юная мошенница, пользуясь доверием пожилой синьоры и зная, что та не способна контролировать свои денежные запасы, решила поживиться, уверенная, что никто не узнает о краже. Однако органы надзора и правопорядка были начеку. Расследование было проведено в сотрудничестве с властями Грузии, пишет napoli1.com.

Tarantobuonasera.it сообщает, что несмотря на отсутствие заявления о краже от ничего не подозревающих жертв, следствие опиралось на те немногие улики, связанные с перемещением огромных сумм денег. Следователи выявили наличие преступной группы с корнями в Грузии и ее ответвлениями в Италии, целью которой было ограбление пожилых людей.

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