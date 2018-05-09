Италия: сиделка украла 60 тысяч евро у своей подопечной

Юная мошенница, пользуясь доверием пожилой синьоры и зная, что та не способна контролировать свои денежные запасы, решила поживиться, уверенная, что никто не узнает о краже. Однако органы надзора и правопорядка были начеку. Расследование было проведено в сотрудничестве с властями Грузии, пишет napoli1.com.

Tarantobuonasera.it сообщает, что несмотря на отсутствие заявления о краже от ничего не подозревающих жертв, следствие опиралось на те немногие улики, связанные с перемещением огромных сумм денег. Следователи выявили наличие преступной группы с корнями в Грузии и ее ответвлениями в Италии, целью которой было ограбление пожилых людей.