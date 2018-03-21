Италия: сиделка выманила 100 тысяч евро у престарелого подопечного

Четыре года сиделка была при пожилом мужчине, вытягивая у него немалые суммы денег.

Женщина, будучи замужем и имея дочь, сумела вкрасться в доверие к немощному старику, убеждая его, что хочет быть с ним, а не с мужем. Родные заметили, что отец и дедушка изменился по отношению к ним, встречал их с неприязнью. Однако настоящий шок испытали дочь и внук, когда выяснилось, что со счета престарелого отца исчезла огромная сумма, на которую можно было купить новенький Порше Кайен, пишет napoli1.com.

Деньги потихоньку перетекли в карманы сиделки. Родственники обратились в прокуратуру с жалобой, в которой обвиняют сиделку в обмане недееспособного, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и незаконном присвоении средств.