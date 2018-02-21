Италия: сиделка женила на себе инвалида и ограбила его

Его баданте, родом из Эквадора, втерлась в доверие семьи, притворилась любящей и заботливой, так что он решился жениться на ней. Как только предприимчивая обманщица стала законной супругой, она поспешила в банк и, пользуясь доверенностью на ведение финансовых дел мужа, забрала с его счета все сбережения.

Тревогу забила семья мужчины, когда узнала, что их родственник все время остается дома один без помощи, а его жена-сиделка где-то гуляет, пишет napoli1.com.

В процессе расследования обнаружилось не только исчезновение денег из банка, но и накопленные долги по платежам: скупердяйка не оплатила ни одного счета. Делом мошенницы занимается уголовная полиция.