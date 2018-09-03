Италия: Сидорова выиграла соревнования в Падуе

Сидорова с первой попытки взяла высоту 4,75 метра. Второе место заняла белоруска Ирина Жук, прыгнувшая на 4,50 метра со второй попытки. Тройку призеров замкнула венесуэлка Робейлис Пейнадо, которой с первой попытки покорилась планка на отметке 4,40 метра, пишет РИА Новости.

Сидорова выступала на соревнованиях в Падуе в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).