Италия: Сидорова выиграла соревнования в Падуе

Понедельник, 03 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Сидорова выиграла соревнования в Падуе

Россиянка Анжелика Сидорова победила в секторе для прыжков с шестом на соревнованиях в Падуе (Италия).

Сидорова с первой попытки взяла высоту 4,75 метра. Второе место заняла белоруска Ирина Жук, прыгнувшая на 4,50 метра со второй попытки. Тройку призеров замкнула венесуэлка Робейлис Пейнадо, которой с первой попытки покорилась планка на отметке 4,40 метра, пишет РИА Новости.

Сидорова выступала на соревнованиях в Падуе в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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