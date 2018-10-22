Италия: сильный дождь с градом затопил улицы и метро Рима

Из-за сильного дождя с градом затоплены шесть станций столичного метро. Несколько станций метро и улицы в центре Рима оказались затоплены из-за сильного дождя, который обрушился на город 21 октября вечером. Об этом сообщает «ИЗВЕСТИЯ» со ссылкой на агентство ANSA. Также уровень воды в одной из исторических базилик Рима — святого Себастьяна на Аппиевой дороге — поднялся до 1,5 м.

В настоящее время местные власти занимаются ликвидацией последствий наводнения. Мэр города Вирджиния Раджи на своей странице в Facebook принесла местным жителям извинения за неудобства в связи с непогодой.

О жертвах и пострадавших в результате шторма информации не поступало, но известно, что полицейские спасли двух водителей, которые не сумели самостоятельно выбраться из автомобилей, пишет napoli1.com.

Первые штормы обрушились на южные районы Италии — острова Сардинию и Сицилию, где сохраняется непогода (подробно в новостях портала). 21 октября штормовой ветер обрушился на Милан, сильные ливни прошли в Эмилии-Романье.

Синоптики предупреждают о непогоде в южных областях Апулия, Кампания, Базиликата в ближайшие дни. В Неаполе и других городах Кампании сегодня, 22 октября закрыли все школы. Также специалисты прогнозируют усиление порывов ветра и шторма 23 октября.