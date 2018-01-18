Италия: Симоне Верди не переходит в ФК «Наполи»

Четверг, 18 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Симоне Верди не переходит в ФК «Наполи»

Объявленная приоритетная цель заполучить в зимнее межсезонье форварда «Болоньи» Симоне Верди не будет выполнена.

Об этом в своем «твиттере» написал сам 25-летний футболист. - У меня нет ничего против «Наполи» или его болельщиков, даже наоборот. Но сейчас в футболе уже нет каких-то символов или ориентиров и я чувствую с долг продолжить сезон в «Болонье», которая поверила в меня как в футболиста и человека. Было бы верхом неуважения забыть об этом и покинуть клуб. Спасибо болельщикам, которые дали ясно понять, что я им нужен, пишет napoli1.com.

Что теперь? Все внимание штаба неаполитанского клуба возможно переключится на других кандидатов: Лукаса Моуры, Жерара Деулофеу, Доменико Берарди, Маттео политано и даже к Даниэлю Старриджу из «Ливерпуля». Будем следить за ситуацией.  

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