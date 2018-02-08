Италия: скоро будут доступны публике Центральные Термы

Генеральный директор заповедника Массимо Осанна опубликовал в Инстаграме хорошую новость: «Началась реставрация Центральных Терм. Это еще один кусочек парка, куда прежде не ступала нога туриста, но очень скоро он станет доступным».

Объявление вызвало настоящий бум в сети: неопубликованные прежде фотографии главного входа Терм, которые сделал профессор Осанна, вызвали шквал лайков. Фото представляют грандиозный проект общественных бань античного города, пишет napoli1.com.

Извержение 79 года помешало закончить строительство. По утверждению археологов, конструкция бань не предусматривала раздельные секции для мужчин и женщин.