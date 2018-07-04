Италия: скульптор из Армении победил во Флоренции

Скульптор Микаэл Оганджанян победил на конкурсе имени Энрико Маринелли во Флоренции, передает итальянское издание Aise.

Теперь Оганджанян сможет создать новую скульптуру для флорентийского музея Опера дель Дуомо. Работа будет называться «Порог дома как источник» и будет выставлена в октябре следующего года, пишет ru.armeniasputnik.am.

Заметим, в этом же музее выставлена работа Микеланджело «Пьета Бандини» (не путать с его же скульптурой «Пьета», выставленной в Риме).

Скульпторов-конкурсантов попросили представить макеты будущих скульптур на тему надежды.

«Оганджанян очень убедительно и смело представляет свое понимание надежды, свои ответы на то, на что нам надеяться», - говорится в заключении жюри.

Скульптура отражает течения современного искусства, в том числе лэнд-арт и арте повера (течения «демократического искусства»), в ней видны стремления работать с материалами, раскрывать их природу и память.