Италия: следующим летом закроют миланский аэропорт

Причиной закрытия станет проведения плановых ремонтных работ – реконструкция асфальтированной взлетной полосы, пишет napoli1.com.

В связи с этим туристам придется воспользоваться другим аэропортом Милана – Мальпенса. Этот аэропорт расположен на расстоянии 45 км от центра города. Чтобы добраться от него до Милана поездом потребуется около часа езды.