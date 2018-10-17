Италия: следующим летом закроют миланский аэропорт
В 2019 году аэропорт Линате в Милане будет закрыт на 3 месяца – с 27.07.2019 по 27.10.2019 года.
Причиной закрытия станет проведения плановых ремонтных работ – реконструкция асфальтированной взлетной полосы, пишет napoli1.com.
В связи с этим туристам придется воспользоваться другим аэропортом Милана – Мальпенса. Этот аэропорт расположен на расстоянии 45 км от центра города. Чтобы добраться от него до Милана поездом потребуется около часа езды.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!